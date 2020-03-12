«Мы вместе». 13 марта в Орле пройдет областной фестиваль людей с ОВЗ Заявки на участие подали более 130 людей с инвалидностью. Лучшие выступят в финале.





Зрители увидят концертные номера: вокал, хореография, литературное творчество и т.д.



Орловцев приглашают 13 марта в КДЦ «Металлург». Концерт начнется в 14 часов, а с 13:00 в холле будет представлена выставка творческих работ участников фестиваля в номинациях «Прикладное художественное творчество», «Изобразительное искусство» и «Фотоискусство. Вход свободный!





Орловское Информбюро

12 марта 2020 года



