В 2020 году на онкологический профиль в орловской региональной системе ОМС расходы увеличены почти на 300 млн. рублей В том числе стало применяться почти 700 разных схем лекарственной терапии.





Стоимость препаратов от 14 до 800 тысяч рублей в зависимости от схемы, которую онкологи подбирают каждому пациенту индивидуально.



Кроме того, развивается и иммунотерапия. Это препараты нового класса, которые заставляют организм человека активно бороться с опухолевой болезнью. Все эти лекарства, по словам врачей, доступны пациентам онкодиспансера и получают они лечение бесплатно.





Елена Литинская

13 марта 2020 года



