14 марта в Орле разыграют награды турнира по дзюдо, посвященного Карине Дорохиной

За плечами этой универсальной спортсменки множество побед – она мастер спорта международного класса по самбо, четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер мира, восьмикратный победитель Первенства России, мастер спорта по дзюдо. И это не все ее достижения. Памяти Карины Дорохиной свои победы посвятят участницы Всероссийских соревнований, в них примут участие не только дзюдоистки из Орла, но и представительницы других городов. Болельщиков ждут 14 марта во Дворце спорта «Юность России» к 11 часам.





Мария Семак

13 марта 2020 года



