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16 марта стартует интернет-голосование по выбору общественных территорий Орла для благоустройства

Принять участие в голосовании сможет каждый, кто заинтересован в благоустройстве Орла.


Интернет-голосование на платформе Google Forms откроется 16 марта в 9:00 и завершится 30 марта в 9:00. Среди 50 общественных территорий пользователи смогут выбрать только одну.

Результаты Интернет-голосования подведёт общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды» в начале апреле.

Принимая во внимание ситуацию минувшего года, общественная комиссия оставляет за собой право внимательно отслеживать факты «накрутки» голосов, публикации объявлений об их покупке. Решение по каждому эпизоду подобной неэтичной и противоправной практики будет приниматься отдельно, отмечает сайт городской администрации.

Победителями Интернет-голосования станут восемь общественных территорий — по две из каждого района Орла, набравшие наибольшее количество голосов. Эти объекты вынесут на рейтинговое голосование.

Рейтинговое голосование состоится 22 апреля. Места его проведения будут озвучены дополнительно.


Орловское Информбюро
13 марта 2020 года
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