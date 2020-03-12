Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- «За» поправки в Конституцию. Сегодня региональные депутаты по всей стране принимали решения. Мнения орловских народных избранников - в нашем эфире.



- Коронавирус: начал работу телефон горячей линии в департаменте здравоохранения Орловской области.



- Второй год подряд «Учеником года Орловской области» становится представитель 16-й гимназии Орла. Мы знаем имя лидера.



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Вести-Орёл

12 марта 2020 года



