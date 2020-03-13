В Орел приехал Геннадий Зюганов Лидер КПРФ пробудет в Орле несколько дней.





Накануне его встретил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Вместе с лидером компартии также приехал глава Хакасии Валентин Коновалов.

В данный момент Геннадий Зюганов находится на предприятии по производству керамогранита. 14 марта он примет участие в Орловском экономическом форуме.

II Орловский международный экономический форум «Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе» состоится 14 марта. Форум организован фракцией КПРФ в Государственной Думе, при содействии администрации Орловской области. В работе форума примут участие: депутаты Госдумы фракции КПРФ во главе с председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, губернатор Андрей Клычков и члены правительства Орловской области, представители российских регионов, органов местного самоуправления, депутаты различных уровней, эксперты, представители бизнеса, общественных организаций, образования и науки, сообщает официальный сайт КПРФ





Орловское Информбюро

13 марта 2020 года



