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В Орел приехал Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ пробудет в Орле несколько дней.


Накануне его встретил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Вместе с лидером компартии также приехал глава Хакасии Валентин Коновалов. 

В данный момент Геннадий Зюганов находится на предприятии по производству керамогранита. 14 марта он примет участие в Орловском экономическом форуме. 
 
II Орловский международный экономический форум «Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе» состоится 14 марта. Форум организован фракцией КПРФ в Государственной Думе, при содействии администрации Орловской области.
 
В работе форума примут участие: депутаты Госдумы фракции КПРФ во главе с председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, губернатор Андрей Клычков и члены правительства Орловской области, представители российских регионов, органов местного самоуправления, депутаты различных уровней, эксперты, представители бизнеса, общественных организаций, образования и науки, сообщает официальный сайт КПРФ



Орловское Информбюро
13 марта 2020 года
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