Орловские подростки встретились с московской писательницей Наталией Волковой

Она автор десятков книг для детей и подростков, ее энциклопедиями зачитываются все школьники России. Встреча прошла в библиотеке им. Пришвина.

С собой писательница привезла свои новые книги, среди которых сборники о московском метро, Кремле, профессиях старой России и многом другом. Есть у писательницы и книга о подростках и для подростков. Именно поэтому участниками встречи стали ровесники героини книги «Разноцветный снег» (12+).

Писательницу забросали вопросами о том, как пишутся проза и стихи, где берутся идеи, зачем писателю быть переводчиком и как реагировать на критику.

Такие встречи с автором полезны и ребятам, и конечно, писателю, считает Наталия Волкова. Они, как лакмусовая бумажка, сразу проявляют интересы, запросы, реакцию ребят на то, что уже написано, или на то, что еще только в замыслах. Главное, при сегодняшнем развитии технологий привить ребенку любовь к чтению. Но это все-таки задача родителей.

Наталия Волкова: «Мне кажется, если заложено у ребенка чтение с родителями перед сном в детстве, в дошкольном возрасте, они все равно потом начнут читать, даже в позднем подростковом возрасте или взрослыми они потом все равно вернутся к книге, никуда не денутся».

Сегодня Наталия Волкова один из самых востребованных и интересных детских российских писателей, лауреат многочисленных конкурсов. Но дело даже не в этом. Ее творчество находит огромный отклик в детских сердцах, а это гораздо важнее. На прощанье - фото на память, автографы и приглашение приехать в гости к орловским ребятам еще раз, которое писательница с удовольствием приняла.