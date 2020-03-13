Орловские приставы зажгли новые «Хрустальные звездочки»

Более 30 юных талантов приняли участие в ежегодном творческом конкурсе. Это - региональный этап и его победители отправятся на Всероссийский отборочный тур.

Мастерство юных конкурсантов оценивалось в двух возрастных категориях по трем номинациям: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах. Основные критерии: исполнительское и хореографическое мастерство, эмоциональность и артистизм исполнения, музыкальность, сценическая культура.

Эдуард Кононов, и.о. руководителя УФССП России по Орловской области: «Это первый этап конкурса. Выберем победителей, которые отправятся на второй этап в Москву. Третий этап пройдет летом в детском центре «Орленок». Четвертый этап - финал, он пройдет в Москве, там определят победителей».

Выступления участников оценивает компетентное жюри. В его составе работники культуры и искусства, специалисты в области вокального, хореографического и инструментального творчества.