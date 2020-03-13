Орловские спасатели уничтожили минометную мину

Минометная мина калибра 82 мм была обнаружена в Залегощенском районе. На изъятие и уничтожение опасного боеприпаса выехали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 35 раз, из них – 26 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

13 марта 2020 года



