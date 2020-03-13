В Орле в десятиэтажке горел балкон

ЧП произошло накануне около шести часов вечера.

Возгорание произошло в десятиэтажном жилом доме на улице Блынского в Орле. В результате пожара на балконе двухкомнатной квартиры на третьем этаже сгорела внешняя деревянная обшивка балкона. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 35 раз, из них – 26 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и девять – на различные происшествия.