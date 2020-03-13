Ночью в Покровском районе сгорел жилой дом

Сообщение о пожаре поступило около часа ночи.

Горел жилой дом в деревне Хаустово Покровского района. В результате пожара в жилом доме сгорела и обрушилась кровля по всей площади – 65 квадратных метров, веранда выгорела на площади 15 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 35 раз, из них – 26 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и девять – на различные происшествия.