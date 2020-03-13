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РПЦ поддерживает активизацию мер борьбы с коронавирусом

Такое заявление 11 марта сделал Священный Синод Русской Православной Церкви.


«Священный Синод Русской Православной Церкви с обеспокоенностью воспринимает распространение в мире коронавирусной инфекции и ее последствия для миллионов людей, многие из которых оказались не только перед угрозой заражения, но и испытали на себе социально-экономические последствия этого явления», — отмечается в документе, принятом 11 марта на заседании Синода.
 
Было отмечено также, что «благословенными являются труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения болезни».
 
Церковь призывает к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия. Отмечается, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих, сообщает сайт Орловской митрополии со ссылкой на официальный сайт Московского Патриархата.
 
Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков.



Орловское Информбюро
13 марта 2020 года
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