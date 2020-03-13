На Орловщине ожидается резкое ухудшение погоды По информации Гидрометцентра России, в ЦФО с 13 марта пройдут дожди, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью -1…6°, днем 2…9°.





Днем 14 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха до -6…-1°. В течение дня будет выпадать дождь, переходящий в снег, к вечеру образуется гололедица, местами сильная. 15 марта ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до -10…-4°, днем температура воздуха -5…0°, ветер будет усиливаться до 12-18 м/с с метелью. В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновений чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.





Орловское Информбюро

13 марта 2020 года



