Орловский СКР возбудил очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты На этот раз честно заработанных недосчитались работники одного из кондитерских предприятий.





По данным следствия, больше года руководство предприятия не выплачивало заработную плату трем сотрудникам. В итоге сумма задолженности составила более 315 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.





Надежда Невматулина

13 марта 2020 года



