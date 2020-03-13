На Орловщине спасатели борются с поджогами сухой растительности В этом году региональная служба спасения столкнулась с этой проблемой на месяц раньше обычного. Первый факт был зафиксирован еще 20 февраля.





С тех пор подразделения МЧС выезжали на тушение сухой растительности 82 раза. Общая площадь стихийных палов превысила 16 гектаров. Только за прошедшие дежурные сутки у пожарных Орловщины было 20 таких выездов. При этом, как отмечают в МЧС, под угрозой уже оказывались хозяйственные и жилые строения, а также автотранспорт. В зависимости от последствий виновникам таких возгораний может грозить административная и даже уголовная ответственность. Инспекторы Госпожнадзора уже оформили 68 протоколов, наложив на нарушителей штрафов на общую сумму 66 тысяч рублей.





Иван Суверин

13 марта 2020 года



