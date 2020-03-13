Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Экспортный потенциал региона сегодня оценил лидер коммунистов, наш земляк - Геннадий Зюганов.



- У орловской молодежи появилась возможность общаться с героями. Встречи организованы в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями».



- Неделя детской книги в Орле началась с встречи с московской писательницей.



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Вести-Орёл

13 марта 2020 года



