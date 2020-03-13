У орловской молодежи появилась возможность общаться с героями Встречи организованы в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями».





Первая встреча прошла в Мценске. Там живет Александр Крупчатников. В 2008-м в Цхинвале он противостоял батальону грузинских войск. Был ранен. Награжден знаком отличия - Георгиевским крестом 4-й степени.



Кирилл Ишков, председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Это люди, которыми мы может гордиться, нам не нужно придумывать героев, они живут среди нас».





Юлия Опанасюк

13 марта 2020 года



