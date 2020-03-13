Визит Геннадия Зюганова на Орловщину продолжается Сегодня в нашем регионе с рабочим визитом находится лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Запланировано много встреч, в том числе и на промышленных предприятиях. Сегодня наш земляк посетил несколько из них.





К этому часу почетный гражданин Орла посетил одно из крупнейших промышленных предприятий региона - завод по производству керамической плитки. Там Геннадий Зюганов осмотрел производственные мощности. Ежегодно здесь производится порядка 14,5 миллионов квадратных метров плитки и более 12 миллионов декоративных изделий.



Побывал Геннадий Зюганов и в детском технопарке «Кванториум». Там наш знаменитый земляк узнал, как на Орловщине развивается талантливая молодёжь.



Вместе с главой региона председатель ЦК Коммунистической партии обсудил вопросы социально-экономического развития области и ход реализации национальных проектов.



В эти минуты рабочая поездка продолжается. Геннадий Зюганов сейчас находится в Мценском районе на одной из агрофирм.



Но главное мероприятие - Орловский экономический форум - пройдет завтра.





Антон Киселёв

13 марта 2020 года



