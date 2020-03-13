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Визит Геннадия Зюганова на Орловщину продолжается

Сегодня в нашем регионе с рабочим визитом находится лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Запланировано много встреч, в том числе и на промышленных предприятиях. Сегодня наш земляк посетил несколько из них.


К этому часу почетный гражданин Орла посетил одно из крупнейших промышленных предприятий региона - завод по производству керамической плитки. Там Геннадий Зюганов осмотрел производственные мощности. Ежегодно здесь производится порядка 14,5 миллионов квадратных метров плитки и более 12 миллионов декоративных изделий.

Побывал Геннадий Зюганов и в детском технопарке «Кванториум». Там наш знаменитый земляк узнал, как на Орловщине развивается талантливая молодёжь.

Вместе с главой региона председатель ЦК Коммунистической партии обсудил вопросы социально-экономического развития области и ход реализации национальных проектов.

В эти минуты рабочая поездка продолжается. Геннадий Зюганов сейчас находится в Мценском районе на одной из агрофирм.

Но главное мероприятие - Орловский экономический форум - пройдет завтра.


Антон Киселёв
13 марта 2020 года
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