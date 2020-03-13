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При администрации Орла создадут «Жилищное управление»Постановление о создании муниципального казённого учреждения глава администрации города Александр Муромский подписал на минувшей неделе.
Основной целью «Жилищного управления» станет деятельность, направленная на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области жилищных отношений. Прежде эту работу исполняли отдел капитального ремонта и расселения многоквартирных домов и жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта (УГХиТ) администрации города Орла.
Работать в Жилищном управлении будет 31 человек.
Сейчас готовится проект устава и распоряжение о назначении на должность директора структурного подразделения.
Создание МКУ «Жилищное управление» — это один из проектов, который муниципалитет реализует в рамках программы «Эффективный регион» совместно с государственной корпорацией (ГК) «Росатом», сообщает
сайт городской администрации.
Орловское Информбюро
13 марта 2020 года