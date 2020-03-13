Геннадий Зюганов: «Орловская область показывает пример в темпах роста» В Орле обсудили вопросы социально-экономического развития и реализации нацпроектов. Совещание с участием председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова прошло в администрации Орловской области.





Говорили об успехах региона в сельском хозяйстве. Правда, отметили и то, что есть неиспользованный потенциал в переработке. Также подвели итоги первого года реализации нацпроектов в регионе. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Реализация национальных проектов, поддержка Геннадия Андреевича, поддержка президента страны позволила нам на 40% увеличить затраты на развитие системы здравоохранения почти на 1 миллиард рублей, существенно увеличить капитальное строительство объектов социального значения почти в два раза. Увеличит объемы мер соцподдержки на пять процентов. Видим в этом наши возможности и будем дальше продолжать». Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ: «Завтра приедет сюда почти 400 человек - крупные академики, производственники, директора заводов, представители малого и среднего бизнеса, руководители комитетов Государственной Думы, работники Совета Федерации, губернаторы и местные руководители. Хочу поблагодарить Андрея Евгеньевича, его правительство, которое сейчас подробно изложило результаты своей работы. И подвижки здесь очень солидные. За последнее время родная Орловская область показывает пример в темпах роста».





Анна Вайсергисер

13 марта 2020 года



