15 юных орловцев получили паспорта в торжественной обстановке На церемонии, которая проходила в Управлении по вопросам миграции вручения, присутствовал космонавт Александр Мисуркин.





Юные орловцы получили свои первые документы - паспорта граждан Российской Федерации из рук героя России Александра Мисуркина и врио начальника регионального УМВД Андрея Токарева.



Александр Мисуркин обратился к юношам и девушкам с напутственным словом. Он пожелал им быть настоящими патриотами, ставить перед собой правильные цели и достигать их.





Орловское Информбюро

13 марта 2020 года



