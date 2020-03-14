У клещей «Орловского полесья» энцефалит не выявлен В этом году в национальном парке «Орловское полесье» встречи клещей отмечены уже в конце февраля. Это связывают с плюсовыми зимними температурами и очень ранней весной.





Собранные образцы отправляются в лабораторию для исследования. Стоит отметить, что до сих пор на территории «Орловского полесья» энцефалит не выявлен, сообщает пресс-служба национального парка.





Орловское Информбюро

14 марта 2020 года



