Орловцы могут выбрать лучший проект развития парка Победы и Дворянского гнезда Всего предложено 17 вариантов.





Всероссйиский конкурс областное правительство объявило в конце минувшего года. Свои идеи развития литературно-рекреационной зоны в историческом центре Орла предложили архитекторы из 13 регионов страны. Можно не просто посмотреть проекты, но и принять участие в опросе.





Мария Семак

15 марта 2020 года



