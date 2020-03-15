Юных художников приглашают к участию в конкурсе детского изобразительного творчества «По местам воинской славы. Рисуем в музее» Заявки принимаются до 17 апреля включительно.





Представить свои работы могут воспитанники художественных школ и школ искусств Орла в возрасте от 14 лет, а также студенты художественного училища. Тематика работ – военная. От авторов ждут эскизы и зарисовки с натуры музейных экспонатов, техники, солдат. Итоги конкурса подведут 20 апреля. Лучшие работы с 27 апреля украсят выставочный зал Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел. В тот же день состоится церемония награждения победителей.





Мария Семак

15 марта 2020 года



