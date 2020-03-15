В Орловском полесье провели «зубриную» перепись Выяснили, что на сегодня в парке проживают 426 животных, в том числе 55 телят.





Учет вели при помощи устройств скрытой фото- и видеофиксации (фотоловушек) и прямого наблюдения (регистрации зубров на подкормочных площадках, переходах и по следам жизнедеятельности). На перепись ушло две недели. Как отмечают в заповеднике, из-за слишком теплой зимы стада зубров интенсивно делились на более мелкие группы. Все это значительно усложнило учёт зубров в этом году. Но специалисты справились.





Мария Семак

15 марта 2020 года



