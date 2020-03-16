В Орле ремонтируют дороги В связи с этим водителям стоит внимательнее выбирать маршруты.





Уже на этой неделе ограничат движение в Орле по улице 5 Августа, на участке от моста Дружбы до первой Курской и по улице Тульская. Ограничение будет действовать всю весну и лето – до 31 августа.





Мария Семак

16 марта 2020 года



