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Геннадий Зюганов: «Нам надо защищать свою историю, свои победы»

Лидер КПРФ совершили рабочую поездку в Мценский район.


Одним из объектов визита стало акционерное общество «Агрофирма «Мценская». Сопровождали лидера КПРФ глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, член Совета Федерации Василий Иконников, директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин.

Гости посетили животноводческие комплексы сельхозпредприятия, ознакомились с их работой. Основные направления деятельности сельхозпредприятия − это откорм крупного рогатого скота и производство продовольственного зерна. Геннадий Зюганов сделал акцент на вопросах поддержки местных сельхозтоваропроизводителей. Он подчеркнул, что на Орловщине проводится серьезная работа в этом направлении.

В этот же день гости посетили мемориальный комплекс, посвященный танкистам-гвардейцам в селе Первый Воин. Именно в этих местах шли кровопролитные бои, в результате которых были сорваны гитлеровские планы молниеносного броска на Москву. Геннадий Зюганов почтил память защитников Отечества и возложил цветы к Вечному огню.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ: «Если забудут о наших победах, то нам будет крайне плохо. Поэтому нам надо защищать свою историю, свои победы и показывать то, что реально было, - для нового поколения».

А начался сегодня визит лидера компартии с посещения крупнейшего промышленного предприятия региона - завода по производству керамогранита. Кроме того, Геннадий Зюганов посетил уникальный детский технопарк «Кванториум». Успели подвести и итоги первого года реализации нацпроектов - в администрации области состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Как отметил Геннадий Зюганов, Орловская область показывает пример в темпах роста.

Завтра все гости в полном составе, а это более четырехсот человек, примут участие во II Орловском международном экономическом форуме.


Орловское Информбюро
13 марта 2020 года
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