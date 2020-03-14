В Орле отметят столетие со дня рождения Зинаиды Иосифовны Круглой Зинаида Иосифовна Круглая родилась 8 марта 1920 года. Именем знаменитого врача в Орле назван Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям.





В августе 1943 года Зинаида Круглая была назначена главным врачом городской детской больницы в Орле.



За большие заслуги в области здравоохранения в 1959 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». В 1969 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.



Руководимая Зинаидой Круглой Орловская городская детская больница неоднократно награждалась дипломами Министерства здравоохранения и ЦК профсоюза медицинских работников как одна из лучших больниц нашей страны.



Столетию Зинаиды Круглой посвятят научно-практическую конференцию. Она запланирована на 19 марта.



Участники конференции обсудят тему рациональной антибактериальной терапии в педиатрии, ее амбулаторный и госпитальный этапы. В работе конференции примут участие врачи педиатрического, хирургического и инфекционного профилей, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

13 марта 2020 года



