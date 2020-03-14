45 орловских дворов уже обрели подрядчиков Работы, согласно контрактам, должны начаться в апреле.





Всего же в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 65 дворовых территорий. И уже понятно, что список будет пополняться. В мэрии Орла сообщили, что удалось сэкономить больше 14 миллионов рублей.





Татьяна Напольских

13 марта 2020 года



