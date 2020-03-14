Сегодня в Орле чествовали лучших работников ЖКХ Профессиональный праздник работники этой отрасли будут отмечать в воскресенье, 15 марта.





Лучшие работники ЖКХ получили Почетные грамоты.



Своим профессиональным праздником этот день считают свыше 8 тысяч орловцев.





Татьяна Напольских

13 марта 2020 года



