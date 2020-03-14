Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Промышленность, образование, реализация нацпроектов. А еще сохранение истории и памяти. Об этом сегодня лидер компартии Геннадий Зюганов говорил на своей малой родине - в Орле



- Болевые точки и пути решения. О чем рассказали орловские омбудсмены главе региона? Ответ - в "Вестях"



- В Орле продолжает гореть сухая трава. Уже выжжено 16 гектаров



- Сегодня 15 орловских школьников получили паспорт из рук Героя России Александра Мисуркина.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

13 марта 2020 года



