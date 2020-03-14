Орловщина и Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве

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Орловщина и Хакасия подписали соглашение о сотрудничествеБессрочное соглашение между правительством Орловской области и Республикой Хакасия предусматривает социально-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество.
Подписанное сегодня соглашение предусматривает и взаимодействие в сфере охраны окружающей среды.
Взаимовыгодное сотрудничество между регионами отвечает интересам населения и способствует экономическому развитию.
Соглашение подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.
Анна Вайсергисер
14 марта 2020 года