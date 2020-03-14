В Орле нашли жернов водяной мельницы XIX века В феврале на территории Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла обнаружили историческую ценность — каменный жернов с водяной мельницы XIX века. Артефакт пролежал многие десятилетия в земле. Обнаружить жернов удалось при реконструкции собора.





Жернов представляет собой каменный круг со сквозным отверстием в середине. Находка весит 1 тонну 100 килограммов. По рассказам старожилов, до революции вблизи Свято-Успенского собора, который располагается на берегу реки Орлик, находился деревянный мостик. Рядом с мостом находились плотина и водяная мельница. В советское время их разобрали, а на их месте вплоть до начала строительства нового Тургеневского моста лежали каменные жернова, оставшиеся от мельницы. Со временем жернова исчезли. Место их нахождения долгие десятилетия осталось неизвестным.

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона найденный жернов установлен на территории Успенского собора как историческая достопримечательность города Орла, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Фото: Сергей Хоменко





Орловское Информбюро

14 марта 2020 года



