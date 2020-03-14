Начал свою работу II Орловский международный экономический форум

В этом году он проходит в круглом зале областной администрации под председательством руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова.

Тема пленарного заседания: «Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе».

Идет обсуждение о том, как вывести страну из кризиса, что нужно сделать, чтобы Россия вошла в пятерку стран лидеров.