Андрей Клычков: главная задача правительства области – развитие региона В Орле проходит II Орловский экономический форум. С докладом выступил губернатор Орловской области.





Глава региона подвел итоги своей работы за три года. Говорил о планах на достижение финансовой стабильности в регионе, о формировании комплексной программы по замене ветхого жилья. В 2020 удалось увеличить финансирование национальных проектов на 18 процентов, отметил Андрей Клычков. В целом, главная задача правительства области – развитие региона, и для этого власть готова приложить все усилия.





Анна Вайсергисер

14 марта 2020 года



