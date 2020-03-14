Сильные регионы - сильная Россия

Об этом говорили сегодня на II Орловском экономическом форуме. Пленарное заседание прошло в круглом зале администрации Орловской области.

На форум приехали делегации из Белоруссии, Грузии, Китая и Кубы. В центре внимания участников форума были стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе.

Отрывая мероприятие, Геннадий Зюганов отметил, что форум не случайно проходит на родной для него Орловской земле, земле трудовой и воинской славы. Лидер КПРФ напомнил, что на Орловщине неоднократно были блестяще реализованы самые передовые инициативы. Ярким примером тому является знаменитая Орловская непрерывка, с которой в 1973 году начались кардинальные изменения в облике города. Опыт наших строителей по возведению девятиэтажных домов типовой серии с улучшенной планировкой тогда переняли многие города Советского Союза.

Что касается текущего момента, то поставленные президентом задачи, можно решить только в условия стабильности и сплоченности.

О направлениях работы, которая ведется сегодня на Орловщине в целях социально-экономического развития региона и повышения качества жизни орловцев, участников форума проинформировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Далее в рамках выступления участников форума был представлен передовой опыт развития ряда регионов страны, обсуждались острые социально-экономические вопросы, детально рассматривалась проблематика встречи.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме: «Нам надо максимально сплотиться, что бы реализовать главную идею – выйти на мировые темпы, одолеть отставание в технологиях. Сделать всё, что бы остановить вымирание страны и обнищание граждан».

Пленарное заседание II Орловского международного экономического форма длилось почти четыре часа. Работали без перерыва. Социально-экономическая программа компартии была принята единогласно. Она будет направлена в Правительство Российской Федерации.