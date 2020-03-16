В Ливнах «Газель» сбила пешехода Авария произошла днем в субботу, 14 марта.





14 марта в 13 часов на прилегающей территории д.1 по ул. Кирова водитель автобуса ГАЗ-322132 при движении задним ходом совершил наезд на 75-летнего пешехода. В результате наезда пешеход получил травмы, доставлен в ЦРБ г. Ливны.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 марта 2020 года



