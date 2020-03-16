На трассе Орел-Змиевка авто под управлением женщины слетело с дороги ДТП произошло 15 марта около часа ночи.





45-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-11113, двигалась по автодороге Орел-Знаменское и в районе 10 км допустила съезд в кювет, с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП получили травмы 22-летний мужчина и 20-летняя девушка. Назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 марта 2020 года



