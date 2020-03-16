Орловщина выстояла в непогоду В минувшие выходные обильный снегопад сопровождался стремительным ветром, в Орле бушевала настоящая метель.





Впрочем, как сообщили в экстренных службах региона, существенного ухудшения оперативной обстановки в период снегопада не случилось. Значительных аварий и сбоев на коммунальных сетях не произошло.



Госавтоинспекция зафиксировала в выходные 27 дорожных происшествий, в пяти из них пострадали люди. Некоторые из ДТП были напрямую связаны с неблагоприятными погодными условиями. В МЧС сообщили о трех техногенных пожарах, огонь повредил два дачных и один жилой дом, о пострадавших не сообщается.





Иван Суверин

16 марта 2020 года



