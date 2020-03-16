На Орловщине в активной фазе ведутся весенние полевые работы Погодные условия позволяют использовать в поле технику. На данном этапе аграрии занимаются подкормкой многолетних растений, вводят минеральные удобрения под озимые культуры.





Поскольку весна будет затяжной, фермерам предлагают учесть ряд рекомендаций. С введением минеральных удобрений на этот раз подойдет формула: лучше меньше, но чаще. Это позволит получить показатели если не лучше сезона 2019 года, то, по крайней мере, не хуже.





Анна Вайсергисер

16 марта 2020 года



