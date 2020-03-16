В Орловской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат помощь на ремонт жилья Выплаты будут произведены из областного бюджета.





Помощь получат те инвалиды и участники Великой Отечественной войны, чье жилье нуждается в ремонте.



Выплаты в сумме 50 тысяч рублей - на косметический ремонт. И 200 000 рублей - на капитальный.



Для получения выплат ветеранам нужно до 1 июня 2020 года подать заявление в региональный департамент строительства. А за списком документов, которые для этого нужно собрать, необходимо обратиться в департамент социальной защиты, опеки и попечительства.





Мария Семак

16 марта 2020 года



