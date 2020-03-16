На трассе Орел – Тамбов «Лада» улетела в кювет ДТП произошло 15 марта в 8:20.





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигался по автодороге Орел-Тамбов и на 63 километре не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в Ливенскую ЦРБ бригадой скорой помощи.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 1 ребенок.





Вести-Орёл

16 марта 2020 года



