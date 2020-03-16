Под Орлом в результате опрокидывания авто пострадал ребенок ДТП произошло около десяти часов утра 15 марта.





Водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по автодороге Орел-Ефремов и в районе 28 км не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП пассажиры (мужчина 1987 г.р. и мальчик 2007 г.р.) получили травмы, не госпитализированы.



За прошедшие выходные дни на территории Орловской области было зарегистрировано 27 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, среди них 1 ребенок.





Орловское Информбюро

16 марта 2020 года



