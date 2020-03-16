В минувшие выходные горели на Орловщине дачи и жилые дома За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз.





В деревне Васильевка Болховского района горел жилой дом. В результате пожара выгорела деревянная пристройка на площади 15 квадратных метров, обуглилась смежная стена дома на площади десять квадратных метров.



Сообщение о возгорании летней кухни в деревне Евланово Должанского района поступило в полночь 15 марта. В результате пожара строение выгорело изнутри на площади 30 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась.



Около трех часов ночи поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Дюкарева Сосковского района. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 120 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась.



Накануне вечером загорелся неиспользуемый дачный дом в дачном массиве «Мутные воды» города Ливны. В результате пожара дачный дом выгорел изнутри на площади двенадцать квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась.



16 марта в 00.47 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании неиспользуемого дачного дома в деревне Верхняя Зароща Мценского района. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел изнутри на площади 15 квадратных метров.



Причины пожаров и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Орловское Информбюро

16 марта 2020 года



