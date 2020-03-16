Мценский краевед-любитель пытается восстановить историю партизанского движения на своей родине В период фашистской оккупации одним из центров подполья и партизанской войны на Орловщине стал Мценский район. На его территории подпольщики вели настолько серьезную борьбу с захватчиками, что удерживали контроль над целыми населенными пунктами.





О партизанском движении нашей съемочной группе рассказал мценский краевед Яков Стромский. Предмет его исследования - боевой путь отряда «Смерть фашизму». Партизанам из деревни Меркулово посвящены несколько стендов Мценского краеведческого музея.



Первоначально партизаны базировались в лесах. Но, выяснив, что фашисты не оставили в Меркулово гарнизона, народные мстители решили сделать деревню опорным пунктом, выставляя на окраинах караулы.



Историю партизанской деревни Яков Стромский решил воссоздать в любительском музее, под который отвел собственное домовладение. Помещением ему служит сенной сарай. Зато, говорит краевед-энтузиаст, вокруг - подлинная история народных мстителей. По словам краеведа, самая главная трудность - почти полное отсутствие письменных источников, документов партизанские отряды не вели. Поэтому особо энтузиаст ценит экспонаты, имеющие прямое отношение к партизанской войне.



Одной из самых масштабных акций меркуловских партизан стал штурм поезда с советскими военнопленными, в результате которого были освобождены 400 красноармейцев.



С партизанами Мценского края у нашей редакции в буквальном смысле кровные узы. В сентябре 1941 года на территории Мценска и Мценского района был сформирован истребительный батальон, и главным назначили Ивана Григорьевича Суверина. На тот момент Иван Григорьевич был секретарем горкома партии.



В воспоминаниях, которые Иван Григорьевич передал музейщикам в 60-х, он приоткрыл некоторые секреты подпольщиков. В их числе – «женская разведка» - сбор информации под видом болтливой кумушки. Таким способом и мужчины, и женщины добывали очень важные данные для советской армии.



И краевед-любитель и профессиональные музейщики согласны в одном: многие подвиги мценских партизан пока остаются в тени, и вернуть их истории - долг чести и памяти.





Иван Суверин

16 марта 2020 года



