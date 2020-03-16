Житель Орла обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому Потерпевший скончался от травм в больнице им. Семашко. В региональном СКР возбудили уголовное дело.





Установить и задержать подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Им оказался 33-летний местный житель.



Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, обвиняемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения потерпевшему в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

16 марта 2020 года



