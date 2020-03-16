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В Орловском академическом театре им. Тургенева показали «Женитьбу Фигаро»

Знаменитая пьеса Бомарше - калейдоскоп событий, буря эмоций и юмора. Сюжет на все времена и для любого возраста. Поставил спектакль актер и режиссер «Ленкома» Сергей Дьячковский.


В России эту пьесу ставят с 1785 года. Возможно ли придумать что-то новое, и есть ли в этом необходимость?

Сергей Дьячковский, режиссёр-постановщик:  «Абсолютно оригинальный спектакль, с оригинальными взаимодействиями персонажей, с новой музыкой, с абсолютно непохожими ни на что декорациями и костюмами. Все - новое. С какими-то небольшими цитатами от мастера, которые в моей голове звучат».

Воспитанник Марка Захарова и ленкомовских традиций Сергей Дьячковский максимально приближает действие на сцене к реальности. И хотя сюжет на первый взгляд легкий и незамысловатый, столько лет пьеса существует именно потому, что в ней всего в меру - и веселья, и грусти, и мудрости.

Костюмы художника Яны Гловатской, музыка Моцарта. В главной роли Александр Козлов.


Эва Стасюлевич
16 марта 2020 года
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