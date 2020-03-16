В Орле при прокладке нового водовода на Высоковольтной возникли трудности Работы ведутся в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология».





Для монтажа водовода по улице Высоковольтной пришлось перекрыть движение. Оказалось, что стройка перекрыла проезд местным жителям к своим домам, но компромисс был сразу найден. Подрядчик организовал доступ. Местные жители должны пройти инструктаж и иметь при себе паспорта. По строительной площадке разрешено передвижение с минимальной скоростью и под пристальным присмотром.



Работы на объекте осложнила и неожиданная находка - обнаружили газопровод, которого не было на схеме. Сейчас важно обеспечить его сохранность.



Подрядчик заверяет: после завершения работ все будет убрано, расчищено и приведено в порядок. До начала дачного сезона здесь предстоит проложить 710 метров трубы диаметром 800 миллиметров.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Общая стоимость водовода 64 миллиона рублей с учетом проектных работ. Срок ввода в эксплуатацию - октябрь, но я полагаю, что все работы по его вводу в эксплуатацию, по врезкам однозначно будут производиться в летний период».

Ввод в эксплуатацию остановит работу центрального Южно-Кромского водовода на сутки. За это время сотрудники «Орелводоканала» присоединят новый участок к сети и выполнят все запланированные технические работы.



Глобальная модернизация самого предприятия тоже не за горами, а на стадии проектирования. Реконструирована будет вся станция аэрации. Упор сделают на аэротенки, где происходит биологическая очистка. Установят современные воздуходувные машины. Появится и станция обеззараживания сточной воды на основе ультрафиолета.



А тем временем сотрудники «Орелводоканала» отметили свой профессиональный праздник. Лучших чествовали в актовом зале: грамотами и подарками. Есть за что - не раз доказывали свой профессионализм на деле.





Анна Вайсергисер

16 марта 2020 года



