Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Чистая вода - всем орловцам. Подрядчик работы обещает закончить раньше срока.



- Сегодня стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Но из 50-ти объектов придется выбрать только один.



- Всё о партизанском движении на Орловщине - в частном музее краеведа-любителя. Мы побывали на мценской земле и расскажем, как связаны партизаны с нашей редакцией.



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Вести-Орёл

16 марта 2020 года



