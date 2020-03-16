В Орле горит частный дом на 1-й Посадской Сообщение о возгорании на единый номер 112 поступило в 14:24.





На место пожара выехали пожарные СПСЧ, 1 ПСЧ и 3 ПСЧ. Идет тушение пожара.





Иван Суверин

16 марта 2020 года



